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Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций
Видео Минобороны РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские миротворцы проводят в аэропорту "Алматы" тренировки с использованием бронетехники по предотвращению внештатных ситуаций, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье министерство сообщило, что российские миротворцы, переброшенные в Казахстан, совершили марш в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры. "Подразделения ВДВ осуществили переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России, после разгрузки колонна совершила марш к местам дислокации, где после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач", - говорилось в сообщении.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана.

Накануне вечером представитель ОДКБ сообщил, что миротворческий контингент ОДКБ выполняет задачи в районе столицы Казахстана - Нур-Султана, а также в Алма-Ате. "Они в основном концентрируются вокруг столицы и в столице Казахстана, и в самом опасном регионе, который подвергся, как сказал президент Казахстана, фактически шести волнам нашествий различных экстремистов - это Алма-Ата", - сказал консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Игорь Панарин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"Прежде всего, их главная функция - охрана важных государственных объектов", - сказал Панарин о задачах миротворцев.

Хроника 03 – 09 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Минобороны РФ

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