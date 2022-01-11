Замначальника сахалинской колонии обвинили в получении взяток от заключенных

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заместителю начальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Южно-Сахалинске предъявлено обвинение в получении взяток от заключенных, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с 2019 по 2021 годы, используя служебное положение, через посредника систематически получал взятки от заключенных. Общая сумма взяток составила не менее 650 тысяч рублей.

По данным пресс-службы, заключенные давали взятки, чтобы замначальника колонии поспособствовал их условно-досрочному освобождению, изменению вида исправительного учреждения, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также за осуществление общего покровительства.

Преступления вскрыты сотрудниками УФСБ. Расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время дело направят в суд.