Издатели книг попросили закрыть пиратам доступ к серым платежным системам

Нелегальные ресурсы зачастую обходят запрет на обслуживание счетов банками

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин в декабре попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и главу МВД Владимира Колокольцева ограничить пиратским сайтам доступ к банковской инфраструктуре, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию обращения. В РКС подтвердили подлинность документа.

Степашин также предложил создать экспертную группу с участием представителей ЦБ, МВД, налоговиков и правообладателей для борьбы с пиратством.

Не называя пиратские сайты, президент РКС пишет, что они научились обходить запрет на обслуживание счетов банками и продавать цифровые копии книг через серые платежные системы без удержания налогов. Эти платежные системы обычно не имеют юридического лица и лицензии ЦБ на проведение денежных переводов, говорится в обращении.

Скрытые переводы с карты на карту опасны для покупателя, поскольку лишают его права попросить банк об отмене оплаты, если пиратский сайт так и не даст ему доступ к оплаченным книгам, считают в РКС. Союз предлагает банкам технически ограничить для пиратов использование своей платежной инфраструктуры.

Максим Рябыко, член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, "Эксмо", "Альпина", и другие), объяснил "Ведомостям", что "квазиплатежными системами" активно пользуются сайты-складчики, которые продают абонементы для доступа к пиратскому контенту (электронным книгам, фильмам, онлайн-курсам) в разы дешевле, чем на легальных ресурсах. По его словам, сейчас действует около 10 таких крупных сайтов, среди них Sharewood и "Складчик". Ежегодный оборот подобных сайтов, по его оценке, составляет от 50 до нескольких сотен миллионов рублей.

По одной из схем взаимодействия пиратов, квазиплатежных систем и читателей используются карты дропов (подставных физлиц), рассказал газете основатель платежной системы СhronoPay Павел Врублевский. Сначала сайт договаривается с серым платежным сервисом о размещении платежной формы, которая для обычного пользователя выглядит как легальная. Когда покупатель вводит в эту форму данные своей карты, чтобы купить контент, сервер квазиплатежной системы автоматически переносит информацию в форму p2p-перевода (от физлица физлицу) на сайте банка. Затем он вместо сведений о получателе средств вносит данные карты дропа. Сервер банка воспринимает это как стандартный перевод физлица физлицу. Поэтому во время транзакции банк отправляет пользователю sms-запрос о подтверждении операции. Потребитель покупает книгу и вводит код из sms, при этом деньги с его карты перечисляются на карту дропа, который перенаправляет их владельцу пиратского сайта, объяснил эксперт.

По другой схеме, по словам Рябыко, при оплате товара на сайте Sharewood покупатель вводит данные карты в форму платежной системы Free-Kassa, затем в 3-D Secure вводит код подтверждения операции от банка. После завершения сделки покупатель может найти в ее параметрах BIN-номер банка-получателя (идентификационный банковский номер), которым в случае с Sharewood является американский банк River Valley Credit Union.

От МВД правообладатели требуют привлекать владельцев платежных систем, работающих без лицензии ЦБ, к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и за содействие в легализации доходов, полученных от продажи пиратского контента, сказал Рябыко. Банк России они просят ужесточить регулирование банков и штрафовать их за обслуживание счетов, на которые поступают деньги от продажи пиратского контента, добавил он.