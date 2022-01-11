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"Сапсан" сбил насмерть женщину в Тверской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Поездом "Санкт-Петербург - Москва" была смертельно травмирована женщина в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел во вторник в районе станции Лихославль, когда женщина 1979 года рождения переходила железнодорожные пути перед приближавшимся высокоскоростным поездом, говорится в пресс-релизе.

По данному факту организована проверка.

Между Петербургом и Москвой курсирует скоростной поезд "Сапсан".

РЖД Сапсан Тверская область

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