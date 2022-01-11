В нижегородском лесу нашли останки девочки, пропавшей в 2013 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Нижегородской области возобновили расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения более семи лет назад 13-летней девочки.

"21 июня 2013 года из своего дома в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области, ушла 13-летняя девочка, имеющая особенности развития, больше ребенка никто не видел", - напомнило во вторник региональное управление СКР.

В тот же день по факту безвестного исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело. Установить ее местонахождение не удалось, и в 2015 году предварительное расследование было приостановлено, однако поисковые мероприятия не прекращались.

Осенью 2021 года в лесополосе р.п. Гидроторф были обнаружены человеческие останки, и судебно-медицинская экспертиза показала, что повреждений криминального характера на них нет. При этом родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой она была в 2013 году.

В результате предварительное расследование по факту безвестного исчезновения девочки было возобновлено. Чтобы точно выяснить, ее ли это останки, назначена молекулярно-генетическая экспертиза.