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СКР и прокуратура Ленобласти заинтересовались видео с издевательствами над школьницей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области начали проверку в связи с опубликованным в интернете видео, где подростки издеваются над девочкой, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Накануне в соцсети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как несколько подростков в городе Никольское Тосненского района издеваются над сверстницей, бьют ее, толкают в снег. Напавшие говорили девочке о том, что ее "никто не защитит".

Сотрудники СКР по Ленобласти начали доследственную проверку по данному факту и выехали на место инцидента, сообщают в ведомстве.

Следователи устанавливают участников события.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленинградской области, проверку обстоятельств инцидента также начала Тосненская городская прокуратура.

Надзорному ведомству среди прочего предстоит оценить деятельность местных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Видеозаписью заинтересовалась и уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

Ленинградская область СКР

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