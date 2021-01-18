Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал не купаться в проруби

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Традиционные купания в проруби в ночь на Крещение из-за пандемии несут дополнительные риски, поэтому в комитете Госдумы по охране здоровья рекомендуют отказаться от этой процедуры тем, кто к ней не готов.

"Погружение в ледяную воду - это стресс. К этому стрессу нужно быть готовым", - сказал председатель комитета, доктор медицинских наук Дмитрий Морозов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

"Я бы взвесил все pro и contra и понял, что вообще в этот день, в эти сутки просто умывания святой водой из храма достаточно для рядового гражданина в этих сложных условиях для того, чтобы приобщиться к Крещению", - добавил Морозов.

На днях заместитель главы комитета Леонид Огуль заявил "Интерфаксу", что повсеместно вводить запреты на окунание в прорубь не стоит, но людям со слабым здоровьем следует воздержаться от зимнего купания, чтобы не ослаблять иммунитет и не стать мишенью для вируса.

Крещенские купания традиционно проходят в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января. Обычно оперативные службы и региональные власти специально оборудуют места для купания, организуют дежурство медиков и теплые помещения или палатки для переодевания.

В этом году из-за коронавируса масштаб крещенских купаний будет ограничен. МЧС России сообщило, что официальных мест для купаний на Крещение будет на тысячу меньше, чем в 2020 году. Решения об ограничении или полной отмене купаний, по сообщениям СМИ, уже приняты властями на Камчатке, в Хабаровском крае, а также в отдельных городах, в том числе в Оренбурге, Иркутске и Ялте.

Верующих призвали воздержаться от купания и представители Русской православной церкви. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сказал 16 января, что "в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни", он не рекомендовал бы погружаться в прорубь никому из православных верующих.