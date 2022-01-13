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РКН сможет определять перечень доменных имен органов власти

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство планирует наделить Роскомнадзор правом определять перечень доменных имен, принадлежащих органам власти и государственным организациям, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2022 год.

В этом году чиновники намерены подготовить и внести в Думу законопроект о расширении прав правительства и РКН по части регистрации и определения перечня доменных имен.

Правительствто хочет получить полномочия по утверждению порядка регистрации доменных имен национальной зоны и по созданию специального регистратора доменных имен, принадлежащих федеральным, региональным и местным органам власти, а также государственным организациям.

Планируемый документ предполагает внесение изменений в ст. 2 и 142 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и ст. 1 ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Ответственным за подготовку и сопровождение законопроекта назначено Минцифры и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Проект должен быть подготовлен к июлю, в Думу его внесут в ноябре.

Сейчас правила регистрации устанавливает координационный центр, учрежденный государством в лице Роскомнадзора, региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий", общественно-государственного объединения "Ассоциация документальной электросвязи", АНО "Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей" и АНО "Институт развития Интернета".

Правительство Роскомнадзор ИРИ Минцифры Госдума

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