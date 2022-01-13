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Расследуется хищение 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве расследуется дело о хищении у "Роскосмоса" 5,4 млн рублей при исполнении договора о ротации американских членов экипажа МКС, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК).

По сведениям собеседника агентства, в 2012 году между "Роскосмосом" и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) был заключен договор на сумму более 3,8 млрд рублей о проведении летных испытаний космических кораблей "Союз-ТМА" и "Прогресс-М" в части ротации американских членов экипажа МКС и доставки им грузов.

В конце 2013 года руководство ЗАО "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП), которому была поручена часть работ, представило в ЦЭНКИ не подтвержденные отчетами акты выполненных работ на сумму 5,4 млн рублей, сказал источник. По его словам, эти деньги были похищены. Сейчас выясняются обстоятельства хищения и устанавливаются те, кто к нему причастен.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва Роскосмос МКС США ЦЭНКИ

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