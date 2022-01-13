Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

СКР проверит сообщения об избиении школьника в маршрутке под Смоленском

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи в Смоленской области проводят проверку информации СМИ об избиении мужчиной несовершеннолетнего мальчика в маршрутном такси, сообщает СУ СКР по региону в среду.

Как пишут местные издания, инцидент произошел утром 11 января в городе Вязьма. В маршрутке пьяный мужчина разбил ребенку, ехавшему в школу, нос и пытался сломать палец на руке.

В ходе доследственной проверки в СУ СКР устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего примут процессуальное решение.

Смоленская область СКР Вязьма

Новости

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

Расследуется хищение 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });