СКР проверит сообщения об избиении школьника в маршрутке под Смоленском

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи в Смоленской области проводят проверку информации СМИ об избиении мужчиной несовершеннолетнего мальчика в маршрутном такси, сообщает СУ СКР по региону в среду.

Как пишут местные издания, инцидент произошел утром 11 января в городе Вязьма. В маршрутке пьяный мужчина разбил ребенку, ехавшему в школу, нос и пытался сломать палец на руке.

В ходе доследственной проверки в СУ СКР устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего примут процессуальное решение.