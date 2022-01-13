В Татарстане задержали сотрудников банка, похитивших 25 млн рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сотрудники банка попались в Набережных Челнах на краже 25 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

"Злоумышленники в Набережных Челнах совершили хищение из банковской организации вверенных им денежных средств на общую сумму 25 млн рублей в период с 3 декабря по 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Похищенными деньгами задержанные распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.