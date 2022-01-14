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Бастрыкин призвал ужесточить наказание за вовлечение подростков в митинги

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уголовную ответственность за вовлечение молодежи в несогласованные публичные акции следует ужесточить, заявил председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин "Российской газете".

"Считаю, что усиление уголовной ответственности необходимо, прежде всего, за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков (в первую очередь с использованием сети интернет), за вовлечение в несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществляются призывы к совершению актов терроризма и преступлениям экстремистской направленности", - сказал глава СКР.

Напомнив о событиях в Казахстане, Бастрыкин заявил о необходимости "дополнительно организовать профилактическую работу с молодежными объединениями для разъяснения тех негативных процессов, которые могут возникнуть при вовлечении молодежи в экстремистскую деятельность".

"Кроме того, (следует - ИФ) принять дополнительные меры для защиты национального информационного пространства, включающие выявление в сети интернет информационных материалов, связанных с вербовкой граждан, в основном из числа молодежи, для совершения противоправных действий", - отметил Бастрыкин в беседе с изданием.

СКР Александр Бастрыкин

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