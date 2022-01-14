Десятки автомобилей попали в снежный плен на нескольких дорогах в Башкирии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Несколько крупных заторов образовались на дорогах Башкирии из-за сильного снегопада и метели. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

Так, по данным ведомства, в селе Семено-Макарово Ермекеевского района на дороге образовалась пробка из 30 автомобилей и двух пассажирских автобусов.

Между населенными пунктами Казанка и Урняк Альшеевского района на дороге застряли 15 автомобилей.

Информация о расчистке этих дорог уточняется.

Кроме того, на автодороге между населенными пунктами Удельно-Дуваней и Богородское Благовещенского района не смогли проехать пассажирский автобус и автомобиль. Дорожные службы расчистили снег данном участке, и транспортные средства продолжили движение.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада и метели движение на участке трассы Уфа-Оренбург с 27 км по 112 км (Булгаково-Рощинский) временно ограничено для проезда всех видов транспорта, кроме легковых автомобилей.

По данным синоптиков, с 14 по 16 января в Башкирии ожидаются снегопады и метели различной интенсивности при усилении ветра до 15-20 м/с. На – дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.