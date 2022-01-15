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Участки трассы "Уфа-Оренбург" закрыли для фур, автобусов и такси из-за метели

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения грузового и пассажирского транспорта введено на двух участках автодороги Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии из-за сильной метели и снегопада, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в субботу.

С 21:40 (19:40 мск) Упрдор "Приуралье" ограничил движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке с 206-го (г. Мелеуз) по 280-й (граница с Оренбургской областью) автодороги.

С 00:10 (22:10 мск) аналогичное ограничение введено на участке с 27-го (Булгаково) по 112-й км (Стерлитамак), говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 19:30 (17:30 мск) 15 января закрыта для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта автодорога М-5 "Урал" на участке с 1194-го (Северный) по 1375-й км (Восточный).

Башкирия

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