Два человека попали в реанимацию после взрыва баллона на заправке в Улан-Удэ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Двое пострадавших после взрыва газового баллона в автомобиле на газозаправочной станции в Улан-Удэ находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

"На данный момент госпитализированы шесть человек. Четыре человека - в состоянии средней степени тяжести и двое - в реанимации, состояние тяжелое, связанное с ожоговыми травмами и шоком", - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"Средняя степень тяжести – поражение кожи до 10%, тяжелое состояние – поражение кожи 30-40%", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу на одной из газозаправочных станций Улан-Удэ в автомобиле "ГАЗель" взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадали шесть человек, которые были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара, последовавшего за взрывом, составила 40 кв. м. Огнем повреждено административное здание газозаправочной станции.