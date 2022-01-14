Зал "Аврора" в Петербурге оштрафовали за концерт Васи Обломова

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Петербурге Выборгский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО "Концертный зал Аврора" за нарушение на выступлении Васи Обломова (Василий Гончаров) 16 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Был "зафиксирован факт выступления исполнителя "Вася Обломов" с численностью зрителей 162 человека без согласования с Комитетом по культуре СПб", говорится в сообщении.

Площадка оштрафована по ч.1 ст.20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), сообщает пресс-служба.

В октябре года Обломов сообщил в соцсети, что полиция остановила его концерт в Петербурге. Позже в Смольном пояснили, что число зрителей на выступлении "в два раза превысило допустимое".