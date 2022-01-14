Четыре человека погибли в ДТП в Самарской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Самарская полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием легковушки и фуры. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых 7-летняя девочка, еще один ребенок госпитализирован. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ГУВД по Самарской области в пятницу.

По данным полиции, ДТП произошло в 19:00 (18:00 по Москве) на 1157 км федеральной трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе Самарской области.

По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом "Мерседес".

"В результате ДТП водитель и два пассажира, включая 7-летнюю девочку, погибли на месте. Еще один пассажир – девушка 2002 года рождения – скончалась по дороге в больницу. 8-летняя девочка, которая также находилась в легковом автомобиле, госпитализирована с травмами", - сказал собеседник агентства.