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Пострадавших при жесткой посадке самолета в Алтайском крае подключили к аппаратам ИВЛ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при жесткой посадке легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" в Алтайском крае находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили "Интерфаксу" в субботу в краевом Минздраве.

"Пострадавшие в реанимации, на аппаратах ИВЛ, один из них в сознании, второй - в состоянии медикаментозной седации (медикаментозного сна - ИФ). Состояние крайне тяжелое, но есть положительная динамика", - сказали в Минздраве.

В минувшую пятницу в 11:10 по местному времени в службу спасения от очевидца поступило сообщение о жесткой посадке совершавшего экскурсионный полет легкомоторного самолета в районе аэропорта возле села Старобелокуриха. На место происшествия были направлены расчеты и оперативная группа шестого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сотрудники полиции и медики.

На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших были деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу Бийска.

По факту авиационного происшествия с легкомоторным самолетом "Аэропракт А-22" в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Алтайский край Минздрав

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