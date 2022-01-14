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Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет "Аэропракт А-22" совершил жесткую посадку у аэропорта Белокуриха в Алтайском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет жестко сел в поле, возгорания удалось избежать. В результате пострадали два человека, находившиеся на борту. Их направили в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

По его данным, инцидент произошел примерно в 1 километре от аэропорта.

Позднее в главном управлении МЧС по региону подтвердили факт происшествия с самолетом. В пресс-службе управления "Интерфаксу" уточнили, что самолет - частный. Двух пострадавших деблокировали из воздушного судна и отправили в больницу, сказал представитель пресс-службы.

Алтайский край МЧС РФ

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