В России упрощаются правила госаккредитации школ, колледжей и вузов

Теперь учебные заведения будут проходить процедуру регистрации только один раз

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - С 1 марта 2022 года процедура прохождения государственной регистрации (аккредитации) для школ, колледжей и вузов будет упрощена, что должно снизить административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы.

Новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утвердил премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Согласно положению, школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз - выданное свидетельство об аккредитации будет действовать бессрочно.

Образовательным организациям, которые имеют аккредитацию, действующую до 1 марта 2022 года, получать ее заново не придется. Их свидетельства об аккредитации станут бессрочными автоматически. Из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться, - качество подготовки студентов и школьников. Для этого Минпросвещения и Минобразования совместно Рособрнадзором разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов.

Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг. Отвечать за эту работу будет Рособрнадзор.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об образовании", которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.