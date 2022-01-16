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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
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Первые случаи штамма "омикрон" выявили в Свердловской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Свердловской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона.

По его данным, "омикрон" выявлен у четырех человек. Отмечается, что результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы.

В оперштабе сказали, что проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов.

Новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России, напоминает штаб.

Хроника коронавируса. Январь.

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Свердловская область Коронавирус

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