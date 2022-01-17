Первый случай "омикрона" в Челябинской области выявлен у непривитой беременной женщины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первый случай заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Челябинской области, его выявили у беременной женщины, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в эфире радио "Комсомольская правда" в понедельник.

"По ее словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю ее семью", - сказала Гехт.

"То, что "омикрон" есть у нас - это случившийся факт. Теперь многое будет зависеть от нас: насколько мы привиты и соблюдаем меры безопасности, поскольку этот вирус очень контагиозен, очень заразен. Один человек может заразить до 40 человек, например, чихнув. Беспокойство вызывают трудовые коллективы. Потому и всплески большие. (...) Сорок процентов взрослого населения в Челябинской области вообще не привиты. Это колоссальная почва для распространения инфекции", - добавила первый вице-губернатор.

Она отметила, что медики ожидают начало подъема заболеваемости через одну-две недели.

"Надо максимально вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы нам не выйти на пики, которые будут выше, чем пики четвертой волны", - отметила Гехт.

В Челябинской области вакцинировано менее 58% процентов взрослого населения.