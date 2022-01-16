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Украина заявила, что никакие бизнес-интересы не стоят новой войны в Европе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об ожиданиях сотрудничества с новым федеральным правительством Германии под руководством Олафа Шольца.

В интервью германскому изданию Bild, Кулеба, он сказал: "Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками возьмет жесткий курс на противодействие российским угрозам и попыткам запугивания".

"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину (президент РФ Владимир Путин - ИФ) не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Украина Германия Россия Дмитрий Кулеба

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