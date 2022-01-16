В Москве второй день подряд фиксируют более 6 тыс. новых случаев COVID-19

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве выявили 6 480 больных COVID-19, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 6 555 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 75 случаев. Однако данный показатель второй день подряд превышает отметку в 6 тыс. заболевших за сутки.

За сутки коронавирус привел к смерти 70 человек. Общее число скончавшихся достигло 37 877.

Выздоровели за сутки 2 371 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 907 686 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 877 выписанных и 68 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 января составляет 2 088 704.

Последний подъем заболеваемости коронавирусом в российской столице пришелся на осень 2021 года. 11 января 2022 года мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве в течение ближайших 7-10 дней ожидается значительный рост заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма "омикрон".