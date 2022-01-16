Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер Австралии Скотт Моррисон в воскресенье приветствовал вердикт Федерального суда страны поддержать решение властей об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, не прошедшего вакцинацию от COVID-19.

"Я одобряю решение сохранить наши границы крепкими и обезопасить австралийцев. Как я говорил в пятницу, австралийцы принесли много жертв в эту пандемию, и они с полным на то правом ожидают, что эти жертвы не будут потрачены впустую", - приводит его слова издание The Guardian.

Он отметил, что благодаря политике властей в Австралии в пандемию COVID-19 отмечен один из самых низких в мире уровней смертности, благополучная экономическая ситуация, один из наиболее высоких уровней вакцинации. Моррисон подчеркнул, что надежные границы являются ключевым фактором поддержания нынешнего образа жизни страны.

В свою очередь министр по делам иммиграции Алекс Хоук тоже выразил удовлетворение в связи с решением Федерального суда и также подчеркнул важность охраны границ для "обеспечения социального единства, которое продолжает крепнуть, несмотря на пандемию".

СпортДжокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортацииЧитать подробнее

Кроме того, он сообщил, что в стране распределены примерно 43 млн доз вакцин, и более чем 91,6% жителей старше 16 лет завершили курс вакцинации. Хоук пообещал, что благодаря успешной прививочной кампании власти смогут провести безопасное поэтапное открытие международных границ страны.

Ранее в воскресенье Федеральный суд Австралии отказал Джоковичу в апелляции на решение аннулировать ему австралийскую визу.

В свою очередь Джокович выразил разочарование в связи с решением суда, но согласился подчиниться ему.

Хроника коронавируса. Январь.

13
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Австралия Скотт Моррисон Новак Джокович Australian Open

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 января

Захватчик синагоги в Техасе был убит во время штурма

Все удерживавшиеся в техасской синагоге заложники освобождены

Все удерживавшиеся в техасской синагоге заложники освобождены
Пандемия коронавируса

Ученые сообщили о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона"

Ученые сообщили о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона"

Один заложник в техасской синагоге освобожден

Один заложник в техасской синагоге освобожден

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

В Техасе неизвестный мужчина взял раввина и прихожан синагоги в заложники

Пандемия коронавируса

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"
Пандемия коронавируса

Во Франции против санитарных пропусков выступили 54 тыс. граждан

Во Франции против санитарных пропусков выступили 54 тыс. граждан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });