Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер Австралии Скотт Моррисон в воскресенье приветствовал вердикт Федерального суда страны поддержать решение властей об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, не прошедшего вакцинацию от COVID-19.

"Я одобряю решение сохранить наши границы крепкими и обезопасить австралийцев. Как я говорил в пятницу, австралийцы принесли много жертв в эту пандемию, и они с полным на то правом ожидают, что эти жертвы не будут потрачены впустую", - приводит его слова издание The Guardian.

Он отметил, что благодаря политике властей в Австралии в пандемию COVID-19 отмечен один из самых низких в мире уровней смертности, благополучная экономическая ситуация, один из наиболее высоких уровней вакцинации. Моррисон подчеркнул, что надежные границы являются ключевым фактором поддержания нынешнего образа жизни страны.

В свою очередь министр по делам иммиграции Алекс Хоук тоже выразил удовлетворение в связи с решением Федерального суда и также подчеркнул важность охраны границ для "обеспечения социального единства, которое продолжает крепнуть, несмотря на пандемию".

Кроме того, он сообщил, что в стране распределены примерно 43 млн доз вакцин, и более чем 91,6% жителей старше 16 лет завершили курс вакцинации. Хоук пообещал, что благодаря успешной прививочной кампании власти смогут провести безопасное поэтапное открытие международных границ страны.

Ранее в воскресенье Федеральный суд Австралии отказал Джоковичу в апелляции на решение аннулировать ему австралийскую визу.

В свою очередь Джокович выразил разочарование в связи с решением суда, но согласился подчиниться ему.