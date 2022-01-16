Пять человек погибли в результате ДТП в Псковской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в воскресенье утром в городе Печоры Псковской области, погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, на Псковском шоссе около 09:00 по московскому времени произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и "Волга". "В ДТП погибли четыре человека, находившиеся в Audi, а также водитель "Волги"", - отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, погибли трое мужчин и две девушки: водитель "Волги" 1969 года рождения, водитель и пассажир Audi - молодые люди 1997 и 2000 годов рождения и пассажирки Audi - девушки 2001 и 2002 годов рождения.

Как уточнили в пресс-службе УМВД, все погибшие - местные жители.

На месте работает следственно-оперативная группа.