Первые случаи штамма "омикрон" выявили в Псковской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Псковской области, сообщил в воскресенье губернатор Михаил Ведерников в инстаграме.

"В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований. Сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружили "омикрон"-штамм, в том числе у двоих детей", - написал глава региона.

Так, новый штамм вируса подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. "Омикрон" крайне контагиозен и распространяется очень быстро "Контактный человек становится заразным уже в первые сутки", - отметил губернатор.

Он призвал при любом ухудшении самочувствия сразу вызывать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих.

Ранее губернатор заявлял, что Псковская область стоит на пороге новой волны коронавируса. За сутки в регионе выявили 135 новых случаев заболевания коронавирусом (всего - 72 875), выздоровели 74 пациента (всего - 68 875). Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1352, за минувшие сутки - семь летальных случаев.

"Кривая заболеваемости уверенно идет вверх, последние три дня в Псковской области выявляется более 100 заболевших в сутки", - написал губернатор Ведерников.