Минфин предложил дать госкомпаниям 15 дней на оплату по договорам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госкомпаниям могут ввести срок оплаты по договорам не более 15 дней, следует из поправок к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), подготовленных Минфином и опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчики поправок указывают в пояснительной записке к документу на случаи установления заказчиками "необоснованно затяжных" сроков оплаты по договору или отсрочки либо рассрочки при оплате. Чтобы исключить необоснованную задержку оплаты, Минфин предлагает законодательно ограничить ее сроки 15 рабочими днями с момента подписания договора.

При этом в определенных случаях госкомпании смогут установить другие сроки оплаты. В частности, субъекты 223-ФЗ могут в своих положениях о закупках прописать сроки больше 15 рабочих дней, но должны будут указать, при закупках каких товаров, работ, услуг будут действовать более длительные сроки оплаты. При этом эти сроки должны быть обоснованы, считают в Минфине.

Плана законопроектной деятельности правительства на 2022 год предусматривает, что этот законопроект должен быть внесен на рассмотрение правительства в мае текущего года, а в Госдуму - в сентябре

По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании могут устанавливать произвольные сроки оплаты по договорам. Исключение сделано для договоров, заключенных по результатам спецторгов - закупок, в которых могут принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. По таким договорам установлен срок оплаты не более 15 дней с момента подписания акта приемки.

Причем за нарушение госкомпаниями срока оплаты по контрактам с субъектами МСП предусмотрена административная ответственность: штраф от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Законопроект Минфина не предусматривает введения ответственности за нарушение госкомпаниями новых сроков оплаты по договорам.