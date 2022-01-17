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СКР начал проверку из-за гибели двух рыбаков на Красноярском водохранилище

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярском крае проводят проверку по факту гибели двух рыбаков, сообщает в понедельник пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

Тела двух мужчин 49 и 66 лет были обнаружены 16 января в палатке, расположенной на льду Красноярского водохранилища в районе села Восточное Краснотуранского района.

По предварительным данным, 15 января два жителя Минусинска приехали на зимнюю рыбалку на лед Красноярского водохранилища. Мужчины установили палатку для обогрева, которая отапливалась газовой печкой. Через некоторое время они перестали выходить на связь с родственниками.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что дымоход газовой печи при выходе на внешнюю сторону палатки неплотно соединен с частью трубы, что вероятно могло привести к попаданию угарного газа внутрь палатки. При осмотре тел признаков криминального характера смерти не обнаружено", - говорится в пресс-релизе. Предположительно, мужчины погибли, отравившись угарным газом, отмечается в сообщении.

Красноярский край СКР

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