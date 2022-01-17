Губернатор Кузбасса снова заразился коронавирусом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Кемеровской области Сергей Цивилев в понедельник получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщается в телеграм-канале губернатора.

"Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Цивилев уже однажды перенес коронавирус. Так, 21 октября 2020 года он и его супруга получили положительный тест, а уже 4 ноября Цивилев сообщил о своем выздоровлении. Глава Кузбасса тогда перенес заболевание в легкой форме.