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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:40Заразились
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Губернатор Кузбасса снова заразился коронавирусом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Кемеровской области Сергей Цивилев в понедельник получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщается в телеграм-канале губернатора.

"Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Цивилев уже однажды перенес коронавирус. Так, 21 октября 2020 года он и его супруга получили положительный тест, а уже 4 ноября Цивилев сообщил о своем выздоровлении. Глава Кузбасса тогда перенес заболевание в легкой форме.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
Сергей Цивилев Кемеровская область Коронавирус

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