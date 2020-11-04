Губернатор Кузбасса вылечился от коронавируса

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что вылечился от COVID-19.

Он написал в инстаграме, что тесты на коронавирус у него отрицательные, теперь он снова в строю.

Цивилев также сообщил, что на сегодняшний день в регионе решаются две основные задачи: обеспечить наличие лекарств в аптеках и расширить производство медицинского кислорода.

"Первую решаем внеплановыми крупными поставками. Завтра ждем самолет с "Коронавиром" и "Арбидолом", 6 ноября - груз с еще 10 наименованиями препаратов", - сообщил глава региона.

Также, по его словам, в ближайшее время в Кузбасс поступят федеральные средства на закупку лекарств для амбулаторных пациентов.

Еще одна задача - открыть дополнительный пункт производства сжиженного кислорода в Мариинске.

Цивилев заразился коронавирусом вместе со своей супругой. Лечение он проходил дома, проводя совещания с членами правительства по видеоконференцсвязи.