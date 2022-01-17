Посол ЕС заявил, что Россия не передала EMA недостающие документы по "Спутнику V"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия не передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) недостающие документы для признания вакцины "Спутник V" от COVID-19 в ЕС, Брюссель надеется, что это будет сделано по аналогии с ВОЗ, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

"Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены", - сказал Эдерер на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что получение документов сделало бы возможными новые инспекции EMA.

"Ситуация с ВОЗ иная, как мы понимаем, они получили необходимые документы. Мы надеемся, что и мы увидим необходимую документацию в EMA, думаю, все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин, доступных в мире", - добавил посол.

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