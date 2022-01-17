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Google оштрафован в РФ на 4 млн руб. за запрещенный контент в поисковой выдаче

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в понедельник признал Google виновным в административном правонарушении, выразившемся в отказе компании перестать выдавать в поиске ссылки на страницы запрещенных в России ресурсов.

"Google LLC. признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 4 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

С 2020 года это четвертый штраф Google за данное правонарушение.

Роскомнадзор составил в отношении Google протокол по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения, связанного с неисполнением оператором поисковой системы обязанностей по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в России). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 1,5 до 5 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре отметили, что, согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. При этом представителям Google неоднократно разъясняли данные требования.

Google Зульфия Гуринчук Москва

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