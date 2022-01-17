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Суд начал слушания по делу об убийстве троих человек в воинской части под Воронежем

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Воронежский гарнизонный военный суд в понедельник приступил к предварительным слушаниям по уголовному делу в отношении военнослужащего Антона Макарова, обвиняемого в убийстве троих человек на территории войсковой части, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд объявил перерыв по предварительным слушаниям до 11:00 18 января", - сказал собеседник агентства.

Макарову вменяется ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

На сайте Воронежского гарнизонного суда сообщается, что, по данным следствия, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда на территории части Макаров с целью хищения огнестрельного оружия убил офицера, заступившего в наряд дежурным по полку. В спальном помещении Макаров несколько раз выстрелил в спящего рядового Акталиева, а затем - в сослуживца Кожокина, считает следствие. Оба от полученных травм скончались. Также был ранен рядовой Фирсов.

Затем Макаров с похищенным оружием сбежал из части. Позднее он был задержан полицейскими в поселке Землянск.

Как сообщалось, ранее Макарова переводили из СИЗО в психиатрический стационар специализированного типа, также ему была назначена психиатрическая экспертиза.

Адвокат обвиняемого Ольга Зиброва сообщала, что подзащитный рассказывал о фактах дедовщины в воинской части, где он проходил службу. Нервный срыв у военнослужащего считается основной причиной произошедшего.

Воронежская область

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