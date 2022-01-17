В Новосибирске единоросса оштрафовали за митинг против застройки сквера

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске Октябрьский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей депутата городского совета от "Единой России" Александра Мухарыцина за несогласованный митинг в ноябре, сообщил сайт суда.

Депутат признан виновным в организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП).

Мухарицын 13 ноября провел на улице Высоцкого не согласованный с мэрией митинг с участием ста человек против застройки территории магазинами вместо сквера торговыми объектами вместо того, чтобы на этом же месте был разбит сквер.