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Танковая армия ЗВО начала тренировку в пяти регионах России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) приступила к командно-штабной тренировке на территории пяти регионов РФ, сообщила пресс-служба округа в понедельник.

"Всего в ходе тренировки будет решено более 50 вводных задач по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак по позициям "противника". В тренировке задействовано более 800 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО", - говорится в сообщении.

По словам военных, в ходе тренировки задействуют стационарные узлы связи армии, соединений и воинских частей. Кроме того, полевые узлы связи будут развернуты на полигонах.

"Офицерский состав решит вводные задачи по управлению войсками по средствам защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами", - сообщили в ЗВО.

Войска Первой танковой армии ЗВО дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, 112-я ракетная бригада в Шуе.

11 января ЗВО сообщил об отправке около трех тысяч военнослужащих общевойсковой армии округа на учения со стрельбами на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Информация о начале командно-штабной тренировки в танковой армии ЗВО появилась на фоне заявления Минобороны Белоруссии о планировании совместной с РФ проверки сил Союзного государства с передислокацией войск. Российско-белорусские маневры должны состояться в феврале.

Западный военный округ

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