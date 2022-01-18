Список поставляемых в Китай через Забайкальск контейнерных грузов расширен

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Список контейнерных грузов, которые можно экспортировать в Китай через пункт пропуска Забайкальск, расширен. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на исполняющего обязанности зампреда правительства Забайкальского края Александра Ященко.

"Возобновлена перевозка через железнодорожный пункт пропуска в Забайкальске древесины, угля, железной и неметаллической руды, бумаги и канцелярских товаров, стали и оборудования, продукции химической промышленности", - отметил Ященко.

Он добавил, что из-за очередей грузовиков на границе сохраняется необходимость подачи заявок грузоперевозчиками перед выездом в КНР.

Как сообщалось, работа пункта пропуска на российско-китайской границе в Забайкалье была приостановлена с 3 декабря 2021 года по инициативе КНР из-за распространения коронавируса в Маньчжурии. Грузоперевозки через пункт пропуска Забайкальск возобновились с 14 января 2022 года.