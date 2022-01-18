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СКР завел уголовное дело из-за смерти трех человек после поминок под Красноярском

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Смерть трех человек после поминок в селе Тасеево Красноярского края расследуют в рамках уголовного дела, сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

Дело заведено по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть трех человек), говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 6 и 7 января в Тасеевскую районную больницу с жалобами различной симптоматики поступили два мужчины 38 и 50 лет и 39-летняя женщина. Впоследствии они скончались в медицинском учреждении. Установлено, что 5 января погибшие находились на поминках в одном из домов села Тасеево. Вместе с другими они пили сертифицированные алкогольные напитки и спиртосодержащую жидкость из пластиковой емкости, на которой не было указано наименование и состав этой продукции.

Специалисты выяснили, что в составе данной жидкости содержится метиловый спирт и "вещества, характерные для вкусо-ароматических композиций", заявили в СКР. "В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти трех человек", - отмечает пресс-служба.

Красноярский край СКР

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