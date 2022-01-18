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Дело о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, поступило в суд Петербурга

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

К производству оно пока не принято. Материалы с грифом "Совершенно секретно" переданы судье.

По делу проходят три человека. Константину Козинцеву, Ивану Лапшину и Михаилу Самохину вменяют незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну группой лиц (п."а" ч.2 ст.283.1 УК), Козинцеву также - получение этих сведений с распространением либо перемещением носителей информации за пределы России (пп."а","д" ч.2 ст.283.1 УК ).

Санкция по ст. 283.1 УК предусматривает до восьми лет заключения.

Санкт-Петербургский городской суд Петербург Константин Козинцев Иван Лапшин Михаил Самохин

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