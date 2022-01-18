РФ и Китай пока не планируют скоординированные действия по гарантиям безопасности

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о ходе переговоров по гарантиям безопасности, но о скоординированных действиях России и Китая в этой сфере пока речи не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До сих пор о каких-то скоординированных действиях (с Пекином - ИФ) речи не шло. Вместе с тем, Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенно привилегированного партнерства находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и по этому", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос планирует ли Путин обсудить с Си Цзиньпином переговоры по гарантиям безопасности.

"Конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области", - подчеркнул он.

Как ожидается, президент РФ в феврале посетит Пекин, где станет одним из главных гостей открытия Олимпийских игр. Он также планирует провести переговоры с Си Цзиньпином.