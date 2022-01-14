Путин 4 февраля посетит Пекин, где начнется Олимпиада

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 4 февраля в Пекине проведет полноформатную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"И в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", - добавил министр.