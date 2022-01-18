Убивший сослуживцев под Воронежем солдат направлен на принудительное лечение

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд, рассматривавший дело об убийстве солдатом-срочником Антоном Макаровым трех человек в воинской части, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение, сообщается на сайте Воронежского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что Макаров не осознавал и до сих пор не осознает характер и опасность своих действий. Состояние аффекта у солдата не подтвердилось.

"По заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Макаров в период совершения инкриминируемых деяний и в настоящее время страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает в настоящее время и не мог осознавать в период совершения инкриминируемых ему деяний фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

Макарова обвиняли в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК РФ) и угоне двух автомобилей (ч. 4 ст. 166 УК РФ).

9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда на территории части Макаров с целью хищения огнестрельного оружия убил офицера, заступившего в наряд дежурным по полку. В спальном помещении Макаров несколько раз выстрелил в спящего рядового Акталиева, а затем - в сослуживца Кожокина. Оба от полученных травм скончались. Также был ранен рядовой Фирсов.

Затем Макаров с похищенным оружием самовольно покинул часть и скрылся. Позднее он был задержан полицейскими в поселке Землянск.