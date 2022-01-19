Заказное убийство 11-летней давности раскрыто в Ленинградской области

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Раскрыто убийство по найму, совершенное в 2010 году в Ленинградской области, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

"Задержать сотрудники уголовного розыска смогли только вероятного исполнителя. Он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - сообщают в полиции.

Уточняется, что два предполагаемых заказчика скончались несколько лет назад от болезней.

30 сентября 2010 года в придорожной канаве у проселочной дороги в Ломоносовском районе Ленинградской области обнаружили труп задушенного мужчины. Ранее его супруга сообщила в полицию о пропаже мужа.

Как отмечают в МВД, раскрыть преступление сразу не удалось, но спустя 11 лет сотрудники правоохранительных органов, используя, в том числе, технические возможности полиции, установили предполагаемых виновников.

По данным уголовного розыска, за год до убийства у жены потерпевшего начался роман с другим мужчиной. Любовники решили избавиться от супруга, а его имущество присвоить. Для исполнения преступного замысла они наняли знакомого, которому пообещали 300 тыс. рублей. Убийство было совершено 28 сентября 2010 года.

Позднее супруга погибшего вступила в наследство по завещанию, которое муж составил за месяц до смерти, и продала две его квартиры. В полиции сообщают, что оперативники сомневаются в подлинности завещания и проводят проверку.