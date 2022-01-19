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Антипрививочнице, распылившей дихлофос в вологодском заксобрании, выписали штраф

Уголовное дело по факту распыления дихлофоса в суд пока не передано

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мировой судебный участок №67 в Вологде назначил жительнице Череповца штраф в размере 3 тыс. рублей за вход без пропуска в здание Законодательного собрания Вологодской области, сообщает в среду пресс-служба судов региона.

В РоссииВ Вологде антипрививочница распылила дихлофос на росгвардейцев при задержанииЧитать подробнее

Фигурантка привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.17 КоАП РФ ("Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект").

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о женщине, распылившей дихлофос на сотрудников росгвардии. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, оно в Вологодский горсуд пока не поступало.

Как сообщалось, 25 ноября 2021 года фигурантка пришла в здание заксобрания вместе с группой людей с петицией от противников вакцинации и ограничительных мер. Они требовали личный прием у депутатов, многие были без масок и нарушали пропускной режим, из-за чего в областной парламент вызвали полицию и Росгвардию. Правоохранители приняли решение задержать нарушителей. После этого фигурантка в знак протеста распылила в воздухе содержимое баллончика, в результате чего два росгвардейца получили ожог глаз первой степени.

На месте следователи изъяли использованный баллончик с надписью "Дихлофос" и записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Вологодская область Росгвардия

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