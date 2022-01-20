ФСБ пообещала продолжить расследование "дела об аргентинском кокаине"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ продолжат искать и привлекать к ответственности причастных к схеме контрабанды кокаина из Аргентины в Россию, их будут искать и в России и за границей, пообещали в Центре общественных связей ФСБ.

Там напомнили, что фигурантов дела, которых 20 января признал виновными Дорогомиловский суд, задержали в декабре 2017 года в результате спецоперации, которую проводила ФСБ вместе с МВД, Службой внешней разведки России и Жандармерией Аргентины.

Дорогомиловский суд признал бизнесмена Андрея Ковальчука организатором контрабандной схемы, в которой использовалось здание российского посольства в Буэнос-Айресе, и приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Он был задержан в марте 2018 года в Германии.

Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов также получили длительные сроки в колонии строгого режима и крупные штрафы (от 900 тысяч до 1,8 млн рублей).

13 декабря всех четверых фигурантов дела признали виновными присяжные. Подсудимые вину не признали.

В феврале 2018 года аргентинские СМИ сообщили, что на территории посольства России в Буэнос-Айресе в 2016 году было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг. В декабре 2017 года в Москве при получении этих чемоданов, в которых наркотик давно был заменен на муляжи, были задержаны трое граждан России. Ковальчук объяснял, что полагал, что в чемоданах ему пришлют кофе, алкоголь и другие подарки.