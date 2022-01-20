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Законопроект о кассовых аппаратах на розничных рынках прошел первое чтение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который сокращает перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

Проект № 33099-8 был внесен в палату в декабре.

Сейчас законодательство разрешает не применять кассовые аппараты на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа при торговле непродовольственными товарами. Исключение сделано для торговли коврами, изделиями из кожи, электроникой, мебелью, транспортным оборудованием и химическими продуктами, для этого ККТ сейчас обязательна.

Рассматриваемый законопроект предлагает освободить от применения ККТ только компании и индивидуальных предпринимателей, которые при торговле на рынках и ярмарках применяют единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). При этом они должны торговать на точках, общая площадь которых, включая места для хранения таких товаров, не превышает 15 квадратных метров.

Ежемесячно управляющая рынком компания должна будет проверять наличие ККТ у лиц, которым предоставлено торговое место. Также управляющая компания должна будет проверять применяемую продавцами систему налогообложения на официальном сайте ФНС.

При обнаружении нарушений управляющая рынком компания должна будет уведомить продавцов и запретить продажу до момента устранения нарушения. В случае неустранения в течение 15 рабочих дней нарушений управляющая рынком компания обязана в одностороннем порядке отказаться от договора о предоставлении торгового места.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Госдума ФНС правительство

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