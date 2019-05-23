Госдума одобрила отсрочку обязательного применения кассовых аппаратов для ИП

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в окончательном, третьем чтении закон, который дает некоторым индивидуальным предпринимателям отсрочку обязательного применения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года.

Отсрочку получат индивидуальные предприниматели (ИП), не имеющие сотрудников, работающих по трудовым договорам. Обойтись без кассовых аппаратов они смогут при оплате собственноручно произведенных товаров, работ и услуг. Данная льгота действует и сейчас, но ее срок истекает 1 июля 2019 года.

Кроме того, организациям и ИП, работающим в сфере торговли с привлечением курьеров, перевозке пассажиров и багажа (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами), разрешили использовать один кассовый аппарат, работающий удаленно.

Расширен перечень случаев, при которых контрольно-кассовая техника может не применяться. В него включена сдача ИП в аренду принадлежащих им жилых помещений в многоквартирных домах совместно с машиноместами, а также розничная продажа бахил.

Без применения ККТ возможны расчеты при оказании услуг в сфере образования, а также расчеты товариществ собственников недвижимости, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами за оказание услуг своим членам и при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Без применения ККТ также разрешили продавать с рук или лотка билеты и абонементы в театры. Данная норма не касается продажи билетов через интернет.

Основные нормы закона вступают в силу со дня его официального опубликования.