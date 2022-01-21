Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 342 503 171+3 521 907

Розового фламинго, найденного в Якутии, отправили в зоопарк Красноярска

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Розового фламинго Гришу, которого обнаружили осенью прошлого года на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставили авиарейсом в Красноярск и разместили в местном зоопарке "Роев ручей".

"Сейчас новичок находится в карантинной зоне и будет постепенно привыкать к новым условиям проживания. Через месяц он переедет в общий павильон к своим сородичам", - сообщает Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Якутии.

В РоссииНа Ямале нефтяники нашли на месторождении фламингоЧитать подробнее

Во время полета в самолете птицу сопровождала госинспектор природного парка "Живые алмазы Якутии" София Ыракыева. По ее словам, птица перелет перенесла хорошо, неудобств пассажирам не доставила.

"Перевозили ее в специальной коробке с отверстиями. Работники зоопарка очень ждали прилета нового обитателя. На данный момент в этом зоопарке содержатся еще 11 розовых фламинго", - приводит пресс-служба слова госинспектора.

Как сообщалось, в ноябре 2021 года фламинго обнаружили возле дороги на Чаяндинском месторождении. После осмотра экологи заключили, что птица ослабла и имеет признаки обморожения.

Это не первый случай, когда фламинго обнаружили в Якутии. Так, в 2019 году коневоды нашли в Нюрбинском районе птенца фламинго и передали его в республиканский зоопарк "Орто Дойду".

Якутия Красноярск

Новости по теме

Новости

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Умер поэт Анатолий Найман

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Два дивизиона С-400 направили с Дальнего Востока на учения в Белоруссию

Володин готов обсуждать предложение КПРФ о просьбе к Путину признать ЛНР и ДНР

Володин готов обсуждать предложение КПРФ о просьбе к Путину признать ЛНР и ДНР

Что случилось этой ночью: пятница, 21 января

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Дело о вооруженном нападении полицейских на колбасный цех дошло до суда

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Что произошло за день: четверг, 20 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });