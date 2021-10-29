На Ямале нефтяники нашли на месторождении фламинго

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - На Спорышевском месторождении на Ямале сотрудники "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" нашли в пятницу фламинго, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Нефтяники его поймали, аккуратно поместили в служебное помещение, отогрели и накормили. Затем его передали на передержку волонтерам в Ноябрьске. В компании считают, что сейчас здоровью птицы ничто не угрожает.

Теперь нефтяники связываются с фондами по защите диких животных и птиц, чтобы решить, что делать с фламинго.