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В Госдуме появились группы по связям с парламентами США, Украины, Великобритании

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Госдуме нового созыва образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, следует из информации на сайте палаты.

Их число по сравнению с прошлым созывом уменьшилось, но вместе с тем снова появились группы по связям с такими государствами, как США, Великобритания, Украина и прибалтийские страны.

Координатором группы по связям с США стал первый зампредседателя комитета по международным делам ("Единая Россия") Вячеслав Никонов, с Великобританией - председатель комитета по финансовому рынку ("Справедливая Россия - За Правду") Анатолий Аксаков, с Украиной - замглавы комитета по информационной политике ("Единая Россия") Евгений Попов, по связям со странами Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Как пояснил в своем телеграм-канале Попов, инициативу вернуть "группы дружбы" с этими странами поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать", - написал депутат.

Госдума

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